ВСУ продвинулись на двух важных направлениях и 'каскадом' рушат планы РФ, - ISW

ВСУ имеют успехи на Славянском и Краматорском направлениях.

Контратаки Сил обороны на Славянском и Краматорском направлениях могут иметь цепную реакцию и серьезные последствия для попыток России захватить "пояс крепостей". Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, российские военные блогеры признают, что контратаки украинских сил на Славянском направлении делают перспективу продвижения российских войск к Славянско-Краматорской агломерации весьма отдаленной, а наступление со стороны Северска на Славянск может быть "обречено" на провал или обернуться огромными потерями, если российским войскам не удастся вернуть контроль над лесными массивами к югу от Лимана.

Как отмечают в ISW, контратаки ВСУ к востоку от Славянско-Краматорской агломерации, по всей видимости, подкрепляют украинскую операцию "Вивальди" на Лиманском направлении, затрудняя попытки России захватить "пояс крепостей".

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Ситуация возле Славянска и Краматорска

Как отмечают в ISW, российские военные блогеры признали продвижение украинских войск к востоку от Славянска и Краматорска. По их данным, украинские силы освободили Озерное, продвинулись к востоку от Пискуновки в направлении Кривой Луки, а также продвинулись к северу от Рай-Александровки. Также они признали, что украинские войска вытеснили российские подразделения из Пискуновки и ведут контратаку в направлении Кривой Луки, форсировав реку Северский Донец.

Согласно недавним сообщениям блогеров, украинские силы также продвинулись непосредственно к востоку от Николаевки, а также освободили Малиновку и продвинулись в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой. в южную часть Миньковки, а также в район Федоровки.

Однако позиции сторон, вероятно, остаются перемешанными, отмечают в ISW.

Также аналитики подчеркивают важность сообщений о том, что украинские силы форсировали реку Северский Донец, поскольку эта река является серьезной естественной преградой. По всей видимости в этом районе украинским войскам удалось вытеснить российские подразделения как с правого, так и с левого берега Северского Донца в районе Кривой Луки.

Как отмечают в ISW, российские войска, вероятно, рассматривают Николаевку как ключевую тактическую цель, поскольку расположенные там высоты создают благоприятные условия для наступления на Славянск. Однако попытки украинских сил вытеснить российские войска из районов к северо-востоку и юго-востоку от Николаевки не позволяют россиянам воспользоваться преимуществами местного рельефа.

"Успешные контратаки ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях могут свидетельствовать о более масштабных усилиях украинской стороны по оттеснению российских войск на восток – прочь от Славянско-Краматорской агломерации в направлении канала Северский Донец – Донбасс", - считают аналитики.

Ситуация на фронте

По данным DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Запорожской области - Цветкового и Горького.

Командование 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщало, что российские оккупанты на Гуляйпольском направлении накапливают силы и средства для поддержания своего наступательного потенциала с целью продвижения к Запорожью.

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