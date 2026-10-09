Дроны атаковали российский НПЗ в более чем 1700 километрах от Украины (видео)

Завод является ключевым объектом нефтепереработки в Северо-Западном регионе РФ.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в российской Ухте, Республика Коми, который расположен более чем в 1700 км от государственной границы Украины.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как в результате удара над заводом поднимается густой столб черного дыма.

ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод построен в 1934 году и в настоящее время является ключевым объектом переработки нефти в Северо-Западном регионе РФ.

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НПЗ специализируется на переработке тяжелой высокосернистой нефти. Установленная мощность завода составляет около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Основная продукция предприятия включает автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, вакуумный газойл, а также дорожные и строительные битумы. Значительная часть произведенного топлива поставляется для нужд Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также экспортируется через балтийские порты.

Украинские дроны уже атаковали этот нефтеперерабатывающий завод в феврале этого года.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 8 октября Силы обороны Украины поразили с помощью модернизированных БПЛА FP-1 крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод – в Омске. Он расположен на расстоянии более 2500 км от границы.

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина поразила уже 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. По его мнению, это является существенным ударом по экономике российских оккупантов, их способности осуществлять агрессию и обеспечивать свои войска.

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