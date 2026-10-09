Силы обороны поразили важные объекты РФ, задействованные в запуске ракет, - Генштаб

Пострадал объект, занимающийся созданием, обслуживанием и эксплуатацией стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления для ракет.

В ночь на 9 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации, задействованным в сфере создания и эксплуатации ракет, а также производства ракетного топлива. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

Так, в районе населенного пункта Дальнее Константиново-5 Нижегородской области был поражен объект филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЕНКИ) – Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

По данным Генштаба, ЦЕНКИ занимается созданием, содержанием и эксплуатацией стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления для ракет.

Видео дня

Также отмечается, что в районе населённого пункта Редкино Тверской области был поражён Редкинский опытный завод. Это предприятие задействовано в производственных цепочках военно-промышленного комплекса противника. Производит компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину. Находится под международными санкциями.

"Кроме того, с целью ослабления потенциала ВПК противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива нанесен удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (район населённого пункта Суроватиха Нижегородской области РФ)", – говорится в сообщении.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в российской Ухте, Республика Коми, который расположен более чем в 1700 км от государственной границы Украины. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, в настоящее время являющееся ключевым объектом переработки нефти в Северо-Западном регионе РФ. Установленная мощность завода составляет около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Также в результате попадания украинских дронов была повреждена часть инфраструктуры дата-центра одной из крупнейших интернет-платформ РФ "Яндекса" в Калуге.

Вас также могут заинтересовать новости: