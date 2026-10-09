Германия создала оружие против реактивных 'Гераней', это дает Украине надежду, - BI

Финансирование серийного производства возьмет на себя правительство Германии.

Немецкий производитель военных беспилотников Quantum Systems заявляет, что уже располагает технологией, способной противостоять российским дронам-камикадзе "Герань", включая новейшие версии с реактивным двигателем.

Как пишет businessinsider.com.pl, Quantum Systems в сотрудничестве с украинской компанией WIY разработал дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими БПЛА типа "Герань", а финансирование серийного производства возьмет на себя правительство Германии.

Как заявил Флориан Зайбель, соучредитель и соруководитель компании, масштабы российских ударов будут только расти.

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"Мы должны исходить из того, что вскоре Украине придется перехватывать десятки или даже сотни тысяч таких дронов", – заявил он.

По его словам, новая система способна перехватывать даже новейшие реактивные модификации дронов "Герань", которые отличаются более высокой скоростью.

Как сообщил глава Quantum Systems, правительство Германии напрямую финансирует серийное производство этих дронов-перехватчиков на территории Украины. Это призвано ускорить поставки техники на фронт и обеспечить более оперативное реагирование на участившиеся атаки российских беспилотников.

Он также отметил, что европейский сектор военных беспилотников находится на пороге серьезных перемен. В настоящее время на рынке действует множество стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, однако лишь немногие из них смогут достичь масштабов, необходимых для массового производства.

По мнению Зейбеля, в конечном итоге на рынке останутся лишь три-четыре доминирующие компании, способные конкурировать с такими гигантами оборонной промышленности, как Rheinmetall.

Борьба с реактивными дронами РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина развивает четыре направления вооружения для усиления ПВО против российских реактивных "Шахедов". В настоящее время уровень сбиваемых таких дронов составляет 50–60%, тогда как обычных – до 92%.

В то же время в России начались испытания нового реактивного зенитного дрона ДФ-1 "Росчерк" со скоростью 500 км/ч и дальностью до 250 км. Кроме того, противник разрабатывает зенитный дрон ДФ-3 "Гадюка" с максимальной скоростью 800 км/ч.

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