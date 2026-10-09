Спецслужбы Черногории задержали основателя Z-канала 'Рыбарь': что известно

Среди задержанных также его жена Звинчука и трое его соратников.

Сегодня, 9 октября, утром основателя тг-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали спецслужбы в Черногории. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"В Рисане прошла операция силовиков при участии полиции и Агентства национальной безопасности Черногории", - сказано в сообщении со ссылкой на местные издания.

Среди задержанных также жена Звинчука и трое его соратников.

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"Михаила Звинчука и его коллег задержали из-за подозрений во вмешательстве в информационное пространство Черногории. По данным "Базы", спецслужбы Черногории подозревают основателя проекта и его коллег в "распространении пророссийских информационных материалов и возможного иностранного вмешательства в информационное пространство страны", - сказано в сообщении.

При этом сказано, что официальной информации о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила "Базе", что Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука.

Ранее Великобритания и США обвиняли "Рыбарь" в распространении российской пропаганды и проведении операций информационного влияния.

По данным "Базы" Госдепартамент США предлагает 10 млн долларов за информацию о сотрудниках "Рыбаря".

Американское ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов РФ и вмешательства в президентские выборы в США. Среди упомянутых лиц – основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук и его жена Валерия. Сам Звинчук называл обвинения неожиданными.

Позиция Звинчука по Украине

Как сообщали СМИ, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в интервью RTVI подтвердил, что он и его "коллега" Денис Щукин создали телеграм-канал "Рыбарь". Создатель "Рыбаря" рассказал, что он кадровый офицер ВС РФ, работал военным переводчиком в Сирии и Ираке. С тех пор, по словам Звинчука, он увлекся военной аналитикой.

Вначале октября 2026 года военблогер Михаил Звинчук, встретил атаки РФ по мостах Киева с восторгом, он назвал это началом нового этапа ударов по украинским мостам с применением дронов "Герань".

Как сообщал УНИАН, Россия атаковала дронами Южный и Северный мосты Киева. 4 октября мер города Виталий Кличко сообщил, что российские оккупанты попали в дорожное полотно Северного моста. В результате удара врага по мосту пострадали два человека.

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