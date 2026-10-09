В политике Перу уже были кандидаты по имени Гитлер.

Жители перуанского городка Керопалька избрали нового мэра, несмотря на необычное имя кандидата – победу одержал Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Как пишет Politico, кандидат от левоцентристской партии "Агора Насьон" набрал 34% голосов. По данным местных СМИ, тройку лидеров разделили всего 42 голоса.

В биографической анкете Симеона, опубликованной на сайте избирательных органов Перу, почти нет информации о нём, в том числе и о происхождении его имени. Указано лишь, что он возглавляет инвестиционную группу Simeon Sac Investment Group.

В политике Перу уже были кандидаты по имени Гитлер. В 2018 году в округе Юнгар на выборах мэра Гитлер Гесклин Альба Санчес победил Ленина Владимира Родригеса Вальверде.

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"Я – хороший Гитлер", – заявлял Альба журналистам во время предвыборной кампании, сообщали СМИ.

Еще один политик с таким именем – Адольф Гитлер Уунона из Намибии – в прошлом году в пятый раз подряд победил на местных выборах. В интервью BBC он объяснял, что в детстве считал свое имя вполне обычным.

"Когда я был ребенком, я воспринимал это как совершенно нормальное имя", – сказал он.

Другие интересные новости об именах

Напомним, в Польше определили самое распространённое женское имя, которое сейчас носят более миллиона гражданок. Речь шла об имени Анна, которое происходит из иврита – от слова "Ханна" и переводится как "милость" или "доброжелательность". По подсчетам на начало 2025 года, это имя официально зарегистрировано у 1 068 330 жительниц страны. По словам специалистов, это одно из древнейших женских имен, известное во многих культурах и языках. В Польше оно распространилось еще в XIII веке.

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