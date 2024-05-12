Почему в Украине все обострилось настолько, что начались разговоры о возможном наступлении России на Харьков.

Внезапный наземный штурм России в отношении Харьковской области, а именно пятничная атака на Волчанск и захват нескольких сел на российско-украинской границе, может оказаться продуманным планом Путина по выходу на административные границы Донецкой области.

Об этом заявляет редактора отдела безопасности и обороны Дебора Хейнс в своем аналитическом материале для SkyNews, рассматривая, почему на 3 году полномасштабной войны украинцы снова говорят о возможности потери Харькова.

"Россия снова открыла большой фронт в своей войне с Украиной, что приведет к растягиванию и без того недоукомплектованных и невооруженных сил Киева, которые ожидают западного оружия", - заявляет она. Видео дня

По мнению Хейнс, если Украина уступит России в боях за Харьковскую область, это откроет оккупантам возможность реализовать "более легкое" наступление в Донецкой области. То есть, оккупанты получат фронтовое преимущество, что может вылиться угрозу для таких ключевых городов области как Краматорск.

"Усиливая атаки на харьковском направлении, Россия может заставить украинское командование перебросить ресурсы с востока на северо-восток, что ослабит их линию обороны на Донбассе, которая и так находится под огромной нагрузкой", - пояснила аналитик.

Она подчеркивает, что Россия выбрала лучшее время для нападения на Харьковщину. "Время для нападения не могло быть хуже для Киева", - написала она.

Российские войска медленно, но все же завоевывают позиции в восточной части Донбасса - главном эпицентре войны - и приближаются к городу Часов Яр, расположенному на вершине холма.

Сейчас, учитывая, что ситуация на фронте для Украины ухудшилась еще и в связи с задержкой западного вооружения, украинские войска - более уязвимы, заявляет Хейнс.

По ее мнению, Европа и другие партнеры Украины не смогли компенсировать Киеву задержку американской помощи. Она акцентирует: "И это несмотря на обострение кризиса, который угрожает безопасности всей Европы, а не только Украины".

Путин едва ли не с первого дня полномасштабной войны поставил экономику России на военные рельсы, тогда как Запад не выполнил свое домашнее задание, также на фронте до сих пор наблюдается неравенство в численности армий, и оно не в пользу Украины, как объясняет аналитик: "Это опять же дает оккупационным войскам преимущество, которым они пользуются".

И хотя Путин официально не объявлял о своих намерениях взять Харьков, город остается его четкой целью, утверждает Хейнс. Она напомнила, что вторая "столица" Украины была ключевой целью полномасштабного вторжения правителя России в феврале 2022 года.

Наступление России на Харьковскую область - критическая фаза

В мае командующий Сухопутных войск генерал Александр Павлюк говорил Economist, что в ближайшие два месяца может наступить критическая фраза российско-украинской войны.

Как известно, в пятницу, 10 мая, Россия начала штурмы на границе Харьковской области. Сегодня DeepState заявил, что армия РФ имеет продвижение в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировала Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

The New York Times считает, что наступление России на Харьковщине может оказаться одним из самых тяжелых испытаний для украинской армии.

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