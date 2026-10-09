Marvel анонсировала новый загадочный сериал 'Зодиак': что уже известно

Съемки сериала начнутся в Лондоне весной 2027 года.

Кинокомпания Marvel Television представила первый логотип своего нового сериала "Зодиак" (Zodiac) – игрового шпионского триллера, выход которого запланирован на 2028 год, сообщает Variety.

По словам главы Marvel Television Брэда Уиндербаума, озвученным на презентации в рамках фестиваля New York Comic-Con, съемки сериала начнутся в Лондоне весной 2027 года, а кастинг стартует "в ближайшие пару недель".

Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.

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"Зодиак" стал первым новым игровым сериалом Marvel, анонсированным после прошлогоднего проекта "Железное сердце" (Ironheart). В то время как киновселенная Marvel добилась огромного успеха на больших экранах благодаря фильму "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day), побившему кассовые рекорды, в телевизионной вселенной завершился показ ряда популярных шоу.

В частности, Marvel Television внезапно отменила второй сезон комедийного ссериала "Чудо-человек" (Wonder Man) – несмотря на то, что шоу получило признание критиков, а исполнитель главной роли Яхья Абдул-Матин II заслужил номинацию на премию "Эмми" (таким образом он стал первым актером, номинированным на эту премию за роли в сериалах как Marvel, так и DC – ранее он снимался в проекте HBO "Хранители").

Затем стало известно, что сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again) завершится на третьем сезоне, который выйдет в следующем году. Этот проект возродил популярного уличного героя в исполнении Чарли Кокса, впервые появившегося в сериале Netflix "Сорвиголова". Ожидается, что третий сезон станет местом долгожданного воссоединения героев команды "Защитники" (Defenders) из проектов Netflix, включая Джессику Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного кулака (Финн Джонс).

Кроме того, уже 14 октября 2026 года состоится ремьера сериала "Квест Вижена" (VisionQuest), который завершит трилогию, начатую проектами "Ванда/Вижн" (WandaVision) и "Это все Агата" (Agatha All Along). Пол Беттани вновь исполнит роль андроида Вижена, который скрывается от всех и общается с другими ожившими искусственными интеллектами – такими как Альтрон, Джарвис и Пятница.

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