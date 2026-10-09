В Славянске и Краматорске приостановили движение общественного транспорта

8 октября российские войска сбросили авиабомбу на остановку общественного транспорта в Краматорске.

В Краматорске и Славянске приостановили движение общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

"В связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью отдал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям приостановить работу общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что российские войска целенаправленно атакуют гражданские объекты, в частности автобусы с пассажирами.

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"Россия сознательно пренебрегает всеми мыслимыми правилами ведения войны и нормами международного гуманитарного права. Она выбирает цели там, где может нанести наибольшую боль мирным людям", – отметил глава Донецкой облгосадминистрации.

Ситуация в прифронтовых городах Украины – последние новости

8 октября российские оккупационные войска атаковали гражданские рейсовые автобусы в Краматорске. В результате удара погибли десятки людей, ещё около 20 были ранены. В Национальной полиции Украины сообщили, что российские войска атаковали Краматорск авиабомбой УМПБ Д-30 СН.

Как пишет The New York Times, Краматорск долгое время оставался городом, которому, несмотря на войну, удавалось избегать значительных разрушений. Однако в этом году ситуация с безопасностью там резко ухудшилась. Российские управляемые авиабомбы начали регулярно атаковать Краматорск, как это еще недавно происходило с Покровском.

Крайне тяжелой остается ситуация и в Славянске. Россияне ежедневно атакуют город КАБами, реактивной артиллерией и FPV-дронами. Только за первые дни октября разрушениям подверглись более полусотни частных и многоэтажных домов в центре и прилегающих поселках.

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