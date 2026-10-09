Шредер прибыл в Россию для встреч с руководством и сотрудниками сети магазинов Globus.

Президент России Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который находился с визитом в Москве. Как пишет DW, совместную фотографию Путина и Шредера 8 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отметили в Кремле, Путин узнал о приезде Шредера в российскую столицу "из сообщений СМИ", после чего пригласил бывшего канцлера к себе. В пресс-службе российского президента заявили, что Шредер был вместе с Путиным во время празднования дня рождения главы РФ.

Зачем Шредер приехал в Москву

По данным DW, Шредер прибыл в Россию для встреч с руководством и сотрудниками сети магазинов Globus. Недавно бывший канцлер Германии вошел в состав наблюдательного совета "Гиперглобус" – российской дочерней компании немецкого холдинга Globus Holding GmbH & Co, которому в РФ принадлежит сеть продуктовых гипермаркетов.

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Новая работа Шредера в России вызвала критику в Германии.

"В Германии новую работу Шредера в России назвали "предательством Европы", пишут СМИ.

Это не первый случай, когда Шредер занимает должность в российских компаниях. Ранее он входил в руководство "Роснафты", а также компании-оператора газопровода "Северный поток" Nord Stream.

Бывший канцлер на протяжении многих лет поддерживал тесные связи с российским энергетическим сектором и поддерживает личные дружеские отношения с Путиным. Из-за этого его деятельность в России по-прежнему воспринимается в Германии неоднозначно.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

День рождения Путина – последние новости

Напомним, 7 октября кремлевскому диктатору, президенту Владимиру Путину, исполнилось 74 года. Накануне российские СМИ заявили, что его якобы письменно поздравили многочисленные иностранные лидеры, но назвали лишь троих – лидера Китая Си Цзиньпина, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В частности, Лукашенко в своём поздравлении заявил, что высоко ценит настроенность Путина на укрепление "братских связей" между Минском и Москвой. Он также подчеркнул, что деятельность Путина является "примером ответственного и самоотверженного служения Родине" и т. д.

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