Мексика расследует участие членов наркокартелей в войне в Украине, - Bloomberg

В видеозаписи бойцы упоминают связь с "Синалоа" и "Халиско – Новое поколение".

Мексика проводит расследование и проверяет подлинность видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлены члены мексиканского картеля, вооруженные для участия в боевых действиях в Украине.

Как пишет Bloomberg, в социальных сетях распространился короткий видеоролик, в котором показаны мужчины, говорящие на мексиканском сленге, причем в разговоре упоминается их связь с наркокартелем. Так, один из участников видео, по-видимому, утверждает, что другие бойцы принадлежат к двум крупнейшим преступным группировкам Мексики, в том числе к одной из фракций картеля "Синалоа" и картелю "Халиско – Новое поколение".

Выступая на пресс-конференции, президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что подлинность видеозаписи пока не подтверждена, однако не исключила, что в войне в Украине участвуют граждане Мексики.

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"Их могла завербовать частная компания, участвующая в подобных конфликтах, армия или правительство. Мы занимаемся расследованием этого случая", - заявила она.

Как отмечает Bloomberg, присутствие иностранных бойцов в России и Украине вызывает опасения, что они могут применить полученные навыки и технологии у себя на родине, а также что это может обострить давние конфликты в странах Латинской Америки.

На границе США и Мексики беспилотники используются преимущественно для наблюдения за местностью с воздуха, что способствует незаконному обороту наркотиков и нелегальному пересечению границы мигрантами. При этом в Колумбии эти аппараты все чаще задействуют для нанесения прямых ударов по военным и полицейским подразделениям.

РФ вербует иностранцев для войны

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Euronews, в белорусском сегменте интернета в последние месяцы появилось большое количество объявлений, предлагающих гражданам страны возможность заключить контракт с российской армией.

Также масштабные вербовочные сети Россия развернула в Африке - Кении, Гане и Южной Африке. Правительства этих стран пытаются осторожно остановить российскую деятельность, не прерывая дипломатических контактов с РФ. Также РФ ищет солдат в Йемене и Перу.

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