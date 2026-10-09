Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 с продюсером 'Трансформеров'

По всем творческим вопросам авторов экранизации будет консультировать студия-разработчик CD Projekt Red.

Кинокомпания Paramount Pictures работает над полнометражным фильмом по вселенной Cyberpunk 2077. Продюсером выступит Лоренцо ди Бонавентура, известный по франшизам "Трансформеры" и G.I. Joe.

Как сообщает Deadline, проект находится на ранней стадии. Подробности сюжета, имя режиссера и актерский состав не раскрываются, но по всем творческим вопросам авторов экранизации будет консультировать студия-разработчик CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 – ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в Найт-Сити, мегаполисе мрачного будущего, где огромную власть сосредоточили в своих руках корпорации. Главный герой "Ви" оказывается втянут в опасную историю после установки экспериментального биочипа, содержащего цифровую копию сознания рок-музыканта и террориста Джонни Сильверхенда, которого в игре озвучил Киану Ривз.

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Несмотря на проблемный запуск в 2020 году, Cyberpunk 2077 со временем превратилась в коммерчески успешную франшизу. По данным аналитиков, продажи игры превысили 40 млн копий по всему миру. В 2023 году она также получила крупное дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой в одной из главных ролей.

Вселенная Cyberpunk давно вышла за пределы видеоигр: в 2022 году Netflix выпустил аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners, который получил всеобщее признание критиков и зрителей, а также ряд престижных наград. 20 октября состоится премъера второго сезона.

Тем временем CD Projekt Red работает над продолжением игры – недавно он вошел в стадию препродакшена. По оценкам CD Projekt RED, путь от препродакшена до финального релиза обычно составляет от 4 до 5 лет. Очевидно, ожидать выпуска Cyberpunk 2 ранее 2030 года не стоит.

Некоторые детали о Cyberpunk 2 ранее раскрыл создатель вселенной Майк Пондсмит. Он рассказал, что в игре появится еще один город помимо Найт-Сити, и описал его как "Чикаго, где все пошло не так". При этом Найт-Сити тоже останется в сиквеле. А Киану Ривз говорил, что хотел бы вернуться к роли Джонни Сильверхенда.

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