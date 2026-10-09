Гибель пилота 'Призрака Киева': Игнат ответил, хватает ли Украине боевых летчиков

Военный отметил, что терять таких молодых пилотов действительно очень больно.

Гибель в бою командира звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Марата Мамбетова – это огромная потеря для Украины, в то же время есть ребята, которые стремятся стать летчиками, но нужны новые самолеты и боеприпасы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В частности, его попросили ответить, имеют ли Воздушные силы возможность готовить новых специалистов и пополнять свои ряды, в том числе после таких болезненных потерь, как пилот истребителя МиГ-29, капитан Мамбетов.

"Прежде всего, хочется выразить огромное уважение и соболезнования семье Марата. Его отец – боевой вертолётчик… Я думаю, о нём ещё услышат – он не меньший герой, чем его сын… Таких молодых пилотов, действительно, терять очень больно. И то, что они делают, совершая столько боевых вылетов, и самопожертвование, на которое они порой идут, то, как они стремятся уничтожить как можно больше оккупантов, помогая нашей пехоте… - действительно, заслуживает огромного уважения", – подчеркнул Игнат.

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Он выразил убеждение, что многие юноши и девушки хотят стать авиаторами, военными летчиками. Молодые люди, добавил Игнат, стремятся летать не на старых советских самолетах, а на современных иностранных платформах в перспективе.

"У нас есть обучение и в Украине. Уже даже курсанты Харьковского университета воздушных сил обучаются на тех же тренажерах F-16. Обучаются на различных площадках, в учебных центрах стран-партнеров, в частности в Румынии… Пилоты у нас есть, нам нужно больше самолетов, а главное – нам нужно больше ракет и боеприпасов", – подчеркнул военный.

Потому что самолеты, по его словам, без боеприпасов и ракет не могут выполнять боевые задачи. Именно авиация выполняет значительную часть задач по уничтожению российских реактивных БПЛА, подчеркнул представитель ВВС Украины.

Гибель Марата Мамбетова

Как писал УНИАН, 1 октября в бою погиб капитан Марат Мамбетов, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что на истребителе МиГ-29 Мамбетов наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевой задачи самолет был сбит российской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил.

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