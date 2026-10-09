В России заявили, что чума в Иркутске по результатам исследований не подтвердилась

Власти заявляют, что возбудителей чумы или иных патогенов не выявлено.

В России заявили, что случай чумы в Иркутске по результатам исследований не подтвержден, никаких опасных возбудителей не обнаружено.

Как пишет Bloomberg, российские власти заявили о завершении профилактических мероприятий в связи со смертью сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Согласно выводам, по итогам исследований опасных патогенов обнаружено не было.

Как заявил, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ссылаясь на результаты расследования, у 28-летней сотрудницы была диагностирована внебольничная пневмония; она была вакцинирована от опасных инфекций, с которыми работала. По его словам, в институте не было выявлено никаких инцидентов, связанных с патогенными микроорганизмами, а установленные правила техники безопасности соблюдались.

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Медицинское наблюдение за всеми лицами, контактировавшими с умершей, также завершено, были проведены почти 5000 лабораторных тестов, по результатам которых опасные патогены не выявлены.

Вспышка чумы в России - что известно

2 октября власти РФ сообщили о смерти 27-летней Дарьи Шипиловой – сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из версий, она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни, по другой версии – она вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы.

В Иркутске на карантин закрыли несколько больниц и роддом. Были изолированы около 200 людей, предположительно контактировавших с Шипиловой.

СМИ подчеркивали, что мировое сообщество должно добиваться независимого расследования смерти сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института. Однако для этого необходимы сохранившиеся образцы, клинические и лабораторные записи, а также независимая экспертиза доказательств, "пока они еще существуют".

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