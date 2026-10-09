Украина ударила по одному из самых мощных дата-центров 'Яндекса': какие последствия

Дата-центр в Калуге более чем в 5 раз мощнее, чем в Сасово, которое Силы обороны атаковали ранее.

В результате попадания украинских дронов была повреждена часть инфраструктуры дата-центра одного из крупнейших интернет-площадок РФ "Яндекса" в Калуге.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление компании. Отмечается, что в результате повреждения несколько модулей объекта вышли из строя. "В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя", – заявили в компании.

Там добавили, что масштабы и последствия повреждений пока оцениваются. Пострадавших в результате удара нет.

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СМИ также отметили, что дата-центр в Калуге более чем в 5 раз мощнее, чем в Сасово, которое Силы обороны атаковали ранее. Этот центр обеспечивает ключевую часть облачных вычислений и сервисов компании. Его общая проектная мощность составляет 63 МВт.

Что этому предшествовало

Напомним, в результате удара Сил обороны по дата-центру в Сасово часть сервисов "Яндекса" приостановила свою работу. Также последствия ощутили и другие сетевые сектора РФ, в частности государственный портал "Госуслуги", онлайн-банкинг и некоторые мобильные операторы.

На фоне этого в Госдуме ответственность за защиту дата-центров возложили на сами компании. В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев, отметив, что владельцы дата-центров должны самостоятельно позаботиться о защите своих объектов от атак украинских дронов.

Отметим, что РФ первой начала наносить удары по украинским дата-центрам. В частности, недавно стало известно, что один из таких объектов компании "Омега Телеком" прекратил работу в результате российского удара. В компании подчеркнули, что в настоящее время они работают над восстановлением каналов связи и доступа к сети на резервных площадках.

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