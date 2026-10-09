В Украине дешевеет лук: сколько сейчас стоит килограмм

Фермеры "откладывают" овощи высокого качества в ожидании более выгодных цен.

Цены в Украине на репчатый лук за неделю снизились на 10% и в настоящее время составляют 9–15 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причина снижения цен на овощ – увеличение предложения и уменьшение спроса на рынке. Производители выставляют на продажу все больше лука, тогда как спрос остается сравнительно невысоким.

Нежелание покупателей приобретать лук эксперты рынка объясняют увеличением предложения продукции самого низкого качества. Из-за неблагоприятных погодных условий в период сбора урожая качество овоща пострадало, в результате чего часть лука непригодна для длительного хранения. Чтобы как можно быстрее реализовать некондиционные овощи, производители продолжают снижать цены.

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А вот лук высокого качества редко поступает в продажу – фермеры откладывают его в хранилища в ожидании более выгодных цен. Несмотря на снижение стоимости лука, овощ в среднем стоит на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый лук на развес в Varus стоит 18,9 гривни за килограмм.

В "Сильпо" лук продают со скидкой по 14 грн/кг вместо 19,6 грн/кг (-29%).

За килограмм лука в Novus просят 18,99 грн.

Цены на лук в Украине – последние новости

Следует отметить, что на прошлой неделе цены на лук в Украине резко выросли с 11–15 до 14–17 грн/кг, что в процентном выражении составляет до 27%.

Эксперты предупреждают, что весной Украина может столкнуться с высокими ценами на лук и его дефицитом. Это объясняют, в частности, экспортным спросом. Продукция уже отгружается в Молдову, Румынию и Болгарию, причем зарубежные покупатели интересуются не только луком, но и картофелем, а также другими овощами.

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