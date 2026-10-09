Обычные 'Шахеды' не ушли в прошлое: Игнат рассказал о новой тактике ударов РФ по Украине

По словам военного, если противник будет попадать по целям каждый день даже всего несколько раз, это приведет к неприятным последствиям.

Российские военные во время массированных атак на гражданскую инфраструктуру Украины меняют тактику, в частности, расширяют географию нанесения ударов беспилотниками, чтобы рассредоточить ПВО Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, данные за последние несколько дней свидетельствуют о том, что во время атак на Украину противник использовал одновременно с реактивными БПЛА много "классических" поршневых "Шахедов", доля которых составила две трети.

"Это говорит о том, что противник вносит определенные изменения не только в тактику применения, но и в средства… В последние несколько дней мы наблюдаем большое количество реактивных "Шахедов", но это не означает, что обычные "Шахеды" ушли в прошлое…", – сказал Игнат.

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По его словам, например, вчера было зафиксировано всего 5 попаданий реактивных дронов противника, но они нанесли большой ущерб – сбить 100% беспилотников невозможно.

Как отметил Игнат, нужно также учитывать географию применения российских БПЛА. Так, сегодня ночью они фиксировались и на западе, и на севере Украины.

"Везде небольшими группами, по несколько реактивных БПЛА… – противник расширяет географию нанесения ударов, что вынуждает руководство Воздушных сил реагировать на такие вызовы, рассредоточивать свои силы. Вот такая тактика тоже присутствует у врага – когда бьют уже не по столице, как привыкли в последнее время, а страдают разные регионы", – сказал военный.

Для перехвата, пояснил военный, нужно применять наземные средства ПВО, но приоритет отдается авиации, которая должна очень быстро реагировать. Речь идет, в частности, об истребителях, которые должны оперативно вылететь и уничтожить цели. Однако это создает очень большую нагрузку на системы ПВО и на авиацию.

"Результат есть. Но вместе с тем есть и разрушения. Если каждый день противник будет попадать по 5–10 раз, конечно, это будет иметь неприятные последствия. Впрочем, мы ждем лучших решений в области производства, создания новых инновационных средств для того, чтобы увеличить процент сбиваемых целей", – подчеркнул военный.

Атаки РФ на Украину – последние новости

Напомним, из-за атак россиян на правом берегу Киева и в части Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. На левом берегу столицы и в других районах Киевской области графики отключений продолжают действовать. Сообщается, что движение поездов метро по "зеленой" ветке на правый берег приостановлено из-за аварийных отключений электроэнергии.

Сегодня утром из-за отсутствия напряжения в энергосистеме было временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Кроме того, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

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