Действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен украинской разведке.

Главному управлению разведки Министерства обороны было известно о планах наступления врага на Харьковскую область. Все высшее военное руководство проинформировали об этих планах.

Об этом в заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главным управлением разведки все инстанции, руководство и командование. Принимаются необходимые меры", - заявил он. Видео дня

По словам Юсова, вместе с Силами безопасности и обороны на Харьковском направлении сейчас воюют с врагом и спецназовцы и спецподразделения ГУР МО Украины. Он подчеркнул, что враг несет большие потери.

"Вся необходимая информация обнародуется, Генеральным штабом, в частности", - сказал он.

Юсов также призвал российских оккупантов сдаваться в плен, чтобы не становиться пушечным мясом или военными преступниками режима Путина.

"Учитывая потери врага в живой силе и технике, я бы хотел отдельно обратиться к российским оккупантам, военнослужащим, в частности московского и ленинградского округов, именно они сейчас находятся на Харьковском направлении, о возможности сдачи в плен... Украина гарантирует соблюдение международных Женевских конвенций, гуманитарного права. И гарантирует жизнь и безопасность для тех военнослужащих, которые не хотят становиться пушечным мясом или военными преступниками режима Путина. Такие военнослужащие уже есть. В ближайшее время о них будет больше информации. Учитывая потери противника на этом направлении, они значительны и будут только увеличиваться, сдаться или переходить на сторону Украины - это разумная альтернатива", - отметил представитель ГУР.

Кроме того, он добавил, что принято решение скорее открыть дополнительное место содержания для российских военнопленных в Украине.

"Скоро будет эта информация публичной и официальной", - сказал Юсов.

Атака на Харьковскую область

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. На Купянском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте остается обостренной, противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства. По его словам, сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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