Жители Киева и семи областей остались без света: в Минэнерго объяснили причины отключений

Кроме того, проводятся аварийные и стабилизационные отключения.

Из-за усиления атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины часть потребителей в столице и Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Кроме того, аварийные отключения действуют в некоторых районах Киева и столичного региона из-за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети. Графики почасовых отключений потребителей действуют в ряде регионов Украины, так же как и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В числе приоритетных целей у врага – энергетическое оборудование и высоковольтные сети, передающие электроэнергию между регионами, что ограничивает способность обеспечивать светом конечных потребителей.

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"Оперативный ремонт на объектах затруднен фактически постоянными российскими обстрелами. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – отмечает Некрасов.

Вчера, 8 октября, в результате атаки врага на энергетический объект в Сумской области погиб один энергетик, а ещё трое получили ранения.

Отключения света в Украине – главные новости

Отключения света для населения в Украине не связаны с нехваткой или повреждением генерирующих мощностей, объясняют эксперты. Напротив, происходит экспорт электроэнергии за границу. К украинскому потребителю она не может поступить из-за поврежденных линий электропередачи.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечает, что если российским оккупантам удастся разделить Украину на энергоострова, в частности Киевский энергоостров и другие, то такие системы просуществуют не более недели. Пока никаких оснований для этого нет, добавляет он.

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