Был ли среди нынешних претендентов Дональд Трамп – неизвестно, поскольку Нобелевский комитет не разглашает их список.

Нобелевскую премию мира в этом году получила Наванетхем Пиллей из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Она получила премию мира за вклад в борьбу с военными преступлениями и геноцидом, а также за усилия по укреплению мира и международного права, говорится в заявлении Норвежского Нобелевского института.

Наванетхем Пиллей – всемирно известная южноафриканская судья и правозащитница, которая с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Был ли среди номинантов этого года президент США Дональд Трамп – неизвестно, поскольку Нобелевский комитет не разглашает их список.

Как отметило Би-би-си, в этом году на самую престижную награду в области дипломатии было выдвинуто 287 человек и организаций.

Имена номинантов хранятся в тайне 50 лет, поэтому еще долго будет неизвестно, было ли в этом списке имя Трампа, который уже не первый год ждет эту награду и открыто заявляет об этом.

Президент США настаивает, что он положил конец восьми войнам и больше всех заслуживает эту премию. Но в Осло, по данным источников, американского президента не считают достойным этой награды из-за развязанной им войны против Ирана, претензий на Гренландию, жесткой политики в отношении мигрантов, а также нападок на СМИ.

Трамп и Нобелевская премия мира

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира, ссылаясь на свои усилия по урегулированию международных конфликтов. Он также критиковал Нобелевский комитет за решения, которые, по его мнению, не учитывали его вклад в мирные инициативы.

В прошлом году в Белом доме обиделись на Нобелевский комитет из-за того, что Трамп не получил премию мира. Там обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира".

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Нобелевскую премию мира в этом году получила Наванетхем Пиллей из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Она получила премию мира за усилия по укреплению мира и международного права, говорится в заявлении Норвежского Нобелевского института.

Наванетхем Пиллей – всемирно известная южноафриканская судья и правозащитница, которая с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

Был ли среди главных фигур этого года Дональд Трамп – неизвестно, поскольку Нобелевский комитет не разглашает список претендентов.

Продолжение следует...