В Киеве и части области введены экстренные отключения: остановились троллейбусы и метро

Из-за отсутствия напряжения было приостановлено движение части общественного транспорта в нескольких районах Киева.

На правом берегу столицы и в части Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Как сообщает ДТЭК, экстренные отключения применены по команде "Укрэнерго".

"Правый берег Киева, а также Бучанский и Вышгородский районы Киевской области: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют", – говорится в сообщении.

При этом на левом берегу Киева и в других районах Киевской области графики продолжают применяться.

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Также Telegram-каналы сообщают, что движение поездов метро по "зеленой" ветке на правый берег приостановлено из-за аварийных отключений электроэнергии.

Кроме того, "Киевпастранс" сообщал, что по состоянию на 7:18 из-за отсутствия напряжения в энергосистеме было временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. В связи с этим увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах. Позже стало известно, что движение некоторых троллейбусов возобновили.

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной очередными российскими обстрелами. Энергетики в настоящее время работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В то же время в КГГА сообщили, что информация об остановке "зеленой" линии метро из-за обесточивания не соответствует действительности

"Распространяемая в соцсетях информация о якобы остановке движения поездов на "зеленой" линии метро не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В администрации объяснили, что на Сырецко-Печерской линии действует временный специальный график движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту, когда одновременно может двигаться только один поезд метро. В остальное время поезда курсируют в обычном режиме.

"В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах", - добавили в КГГА.

Отключения света в Украине – последние новости

9 октября в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго". Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

8 октября в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света. В Киевской области экстренные отключения вводились в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах.

Также в Киевском метрополитене временно приостанавливалось движение поездов и работа эскалаторов из-за снижения напряжения от внешних источников питания.

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