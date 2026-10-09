НАТО проведет масштабные ядерные учения на фоне обострения отношений с РФ, - Politico

Учения пройдут с 13 по 23 октября в Италии.

В Италии в октябре пройдут масштабные ядерные учения стран НАТО, это происходит на фоне роста напряженности в отношениях между Альянсом и Россией. В связи с этим НАТО сейчас пытается заверить Россию в том, что эти учения не представляют угрозы, пишет Politico.

В ежегодных учениях Steadfast Noon, которые пройдут с 13 по 23 октября, примут участие 17 стран-союзниц.

Полковник армии США Дэвид Булл, отвечающий за ядерные операции НАТО, заявил, что масштаб участия в учениях "сопоставим" с показателями прошлых лет, а сама программа включает в себя всё: от "учебной тревоги" до "реальных полетов", – однако "боевое ядерное оружие не используется".

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В учениях также будут задействованы самолеты двойного назначения и наземный персонал, который обеспечит их проведение и отработает задачи по загрузке, заправке и техническому обслуживанию авиатехники, добавил высокопоставленный представитель военного командования НАТО.

"Мы проводим эти учения ежегодно, и... это также четкий сигнал таким странам, как Россия: поводов для беспокойства нет, – заявила Нассима Барроуз, директор НАТО по вопросам ядерной политики. – Это предсказуемый процесс, и нет никаких причин для неверной оценки ситуации".

Она подчеркнула, что цель учений – подготовка сил союзников для обеспечения безопасности ядерного потенциала.

Как напоминает издание, после предыдущих учений НАТО Москва направила альянсу письмо с угрозами нанести удары по территории союзников и упоминанием возможности применения ядерного арсенала. Сейчас напряженность в отношениях усиливается на фоне обвинений со стороны европейских стран в адрес России в причастности к диверсиям и участившихся гибридных атаках по всему континенту.

"Мы действительно стремимся сохранить спокойствие. Российские официальные лица продолжают нагнетать напряженность, а мы будем и дальше пытаться разрядить обстановку", - отметил в комментарии изданию представитель НАТО.

Ядерное противостояние РФ и НАТО

Ранее Франция впервые осуществила запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки. Дальность ракеты составляет до 10 тысяч километров. Такая дальность позволяет ей достигать Москвы.

Тем временем. по данным СМИ, Кремль возрождает таинственный ядерный объект на Урале, над которым Москва работала в период "холодной войны". Речь идет о крупном подземном командном центре, способном выдержать любую атаку. Речь идет о стратегии "судного дня", призванной гарантировать взаимное гарантированное уничтожение в случае, если Россия подвергнется ядерному удару.

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