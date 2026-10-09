Десятки жертв за два дня: Россия усилила кровавые атаки на мирное население, - NYT

Российские атаки на Краматорск, Прилуки и Киев унесли жизни десятков людей. Среди погибших – пятеро детей.

Российские атаки на украинские города приводят к все большим потерям среди гражданского населения. В Краматорске на востоке Украины в результате удара по пригородному автобусу погибли не менее 30 человек. За день до этого российская ракета разрушила жилой дом в Прилуках, унеся жизни 22 человек, в том числе пяти детей, пишет The New York Times.

Удар по автобусу в Краматорске

В четверг после российской атаки на Краматорск от пригородного автобуса остался лишь обугленный металлический каркас. Он стоял под поврежденной защитной сеткой, предназначенной для защиты гражданских лиц от российских беспилотников, рядом с разрушенными жилыми домами.

По данным местных чиновников, в результате удара погибли не менее 30 человек. Спасатели на месте происшествия оказывали помощь раненым и собирали фрагменты тел.

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Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные намеренно атакуют гражданское население.

"Для них автобус с пассажирами является привлекательной целью именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей", – подчеркнул он.

В Прилуках погибли 22 человека

За день до атаки на автобус российская ракета попала в многоквартирный дом в Прилуках. Погибли 22 человека, среди них пятеро детей. В результате удара были уничтожены целые семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город и встретился со спасателями и семьями погибших. Прилуки расположены примерно в 320 км от любой зоны боевых действий.

Во время выступления у разрушенного дома Зеленский заявил, что Россия ищет способы укрепить свое превосходство в воздухе и терроризировать украинцев.

Он также предупредил, что Китай разрабатывает технологию, которая должна составить конкуренцию спутниковой сети "Старлинк", и планирует передать её России. Президент призвал США разрешить Украине использовать "Старлинк" для атак на российские ракетные и беспилотные пусковые установки на территории РФ.

Комментируя удар по Прилукам, Зеленский сказал: "Вот такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей".

Россия наращивает воздушные атаки

По данным украинских Воздушных сил, в сентябре Россия запустила по целям в Украине около 3500 реактивных беспилотников. Для сравнения: в июне их было примерно 350.

Россия также расширяет арсенал реактивных дронов, увеличивает дальность полета управляемых авиабомб и применяет средства связи, позволяющие дистанционно направлять боеприпасы для нанесения ударов с расстояния в сотни миль.

В четверг утром один из реактивных беспилотников попал в магазин в центре Киева. По данным городских властей, три человека погибли, ещё 14 получили ранения. Атака произошла на следующий день после масштабной бомбардировки, в ходе которой по всей стране погибли не менее 30 человек, в том числе шестеро – в столице.

Отдельную угрозу представляют управляемые авиабомбы, которые российская армия использует вблизи линии фронта. По данным украинских военных, в августе Россия сбросила рекордные 8700 таких бомб по военным и гражданским целям.

Уничтожение самолетов, сбрасывающих эти боеприпасы, или складов их хранения остается одним из немногих надежных способов противодействия таким ударам.

В подконтрольной Украине Донецкой области остаются тысячи детей

Эпицентром боевых действий остается Донецкая область, где Россия активно применяет управляемые авиабомбы. Украина продолжает контролировать часть региона, в частности Краматорск и Славянск – города, входящие в пояс укрепленных территорий.

По данным местных властей, на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются около 93 тысяч гражданских жителей, среди них – более 4200 детей.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой вблизи многоэтажного жилого дома в Запорожье.

На видео, распространенных в сети, видно сильно поврежденное многоэтажное жилое здание и горящие рядом с ним легковые автомобили. Погиб 50-летний мужчина. Ранения получили женщина и мужчина – их состояние оценивается как легкое.

Кроме того, ночью российские войска атаковали Ивано-Франковск с помощью беспилотника. В результате атаки погиб мужчина, который работал сторожем в поврежденном здании. На месте происшествия работают экстренные службы.

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