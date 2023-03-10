Вероятно, российские войска сосредоточились на северо-западе от Бахмута, чтобы создать условия для будущего наступления, отметили аналитики.

Бои за Бахмут продолжаются, но российские оккупанты собираются снова наступать на Угледар Донецкой области.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), отмечая, что, вероятно, российские войска сосредоточились на северо-западе от Бахмута, чтобы создать условия для будущего наступления. Тем не менее, непонятно, смогут ли "вагнеровцы" после "оперативной паузы" сохранить преимущество в наступлении.

По мнению экспертов, россияне могут готовиться к повторному наступлению на Угледар, однако практических результатов такое решение может не дать, а проблемы с личным составом и боеприпасами будет сдерживать их продвижение.

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Бои за Бахмут - новости

Как сообщал Генштаб ВСУ, российские войска наступают на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, также россияне не оставляют попыток окружить город Бахмут.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что в Бахмуте российские оккупанты совершают фронтальные атаки и фактически вышли на уровень реки Бахмутка. По его мнению, единственное правильное решение - отвод ВСУ за Бахмутку.

За сутки на Бахмутском направлении фронта российские захватчики нанесли 128 артиллерийских ударов, состоялось 41 боестолкновение, сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.