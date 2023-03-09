У Бахмута противник атакует защитников Украины одновременно с трех сторон, поделился эксперт.

В городе Бахмут Донецкой области российские оккупанты совершают фронтальные атаки на Вооруженные силы Украины и фактически вышли на уровень реки Бахмутка.

Единственное правильное решение - отвод ВСУ за Бахмутку, рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "FreeДом". По его словам, в случае отвода украинских защитников эта река фактически станет новой линией обороны.

"…есть так называемые фронтальные атаки непосредственно в самом городе Бахмут. Враг фактически вышел на уровень речки Бахмутка. Следует говорить о том, что отвод Вооруженных сил Украины за реку - это единственное правильное решение", - заявил эксперт.

Снегирев добавил, что возле Бахмута враги атакуют наших воинов одновременно с трех сторон и пытаются продвинуть украинские войска в районе населенных пунктов Берховка - Ягодное в направлении села Хромово. "Данное продвижение необходимо врагу для непосредственного контроля трассы Бахмут - Часов Яр. Там есть определенные тактические успехи противника…", - поделился он.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

За Бахмут уже не один месяц идут ожесточенные бои, город стал настоящей крепостью украинских воинов. По сведениям западных СМИ, в боях за город Россия уже потеряла до 30 тысяч своих прихвостней.

8 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что "вагнеровцы", с которыми за Бахмут борются наши защитники, были серьезно усилены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что враги могут захватить Бахмут в ближайшее время. Позже Череватый сказал, что такое заявление может свидетельствовать о недостаточном понимании ситуации.

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