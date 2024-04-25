По словам Олега Калашникова, украинские пилоты дронов научились бороться с таким нововведением РФ.

Глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников в эфире телемарафона прокомментировал появление на фронте Т-72 РФ с широкой защитной броней сверху.

"На нашем направлении мы давно можем наблюдать такую их чудо-защиту. Могли наблюдать технику, которая обшита древесиной, бревнами, если не хватает других средств. На сегодня это достаточно частое явление, это их защита от наших FPV-дронов, наших снарядов", - сказал Калашников.

Он также добавил, что во многих случаях такой подход не помогает врагу, а наоборот мешает вести штурмовые действия.

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"Сказать, что это эффективно - достаточно часто им это не помогает. Если брать такие танки, то там ухудшается мобильность, угол обзора. Их нововведения ухудшают тактико-технические характеристики техники и не помогают. У нас очень профессиональные пилоты дронов и они находят места и щелочки, где именно бить по таким целям", - пояснил Калашников.

"Танки-черепахи" РФ: что известно

В начале апреля россияне неподалеку Авдеевки применили танк Т-72 с приваренными к нему металлическими листами. Несмотря на то, что танк с таким "улучшением" фактически потерял возможность вести бой, он безопасно довез штурмовую группу до украинских позиций и смог вернуться обратно.

По мнению Forbes, российские "танки-черепахи" могут быть прорывниками и это несет угрозу для Сил обороны на линии фронта.

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