Кроме крыши из бронепластин, россияне устанавливают на танки систему РЭБ.

Российские "танки-черепахи" – усовершенствованные старые Т-72 с установленной броневой защитой от актак дронов – перестали быть единичным случаем. Как пишет Forbes, россияне явно строят множество танков-черепах и даже несколько улучшают их неудобную конструкцию.

Как пишет издание, на одном из последних видео с украинского беспилотника, распространенном в Интернете, танк-черепаха атаковал украинские позиции в районе Красногоровки в Донецкой области. Что примечательно в этом танке-черепахе – уже третьем за последние недели, - так это то, что он имеет дополнительную защиту от беспилотников в виде гсистемы РЭБ. Теоретически такие глушилки могут блокировать радиосигналы, которые операторы дронов используют для управления fpv-беспилотниками.

Благодаря системам РЭБ и металлической защите, танк-черепаха должен быть достаточно хорошо защищен от украинских fpv-дронов. Однако, пишет Forbes, на самом деле такие танки имеют серьезные недостатки.

Видео дня

"Стойки, поддерживающие их панцирь, не позволяют башням поворачиваться более чем на несколько градусов, а также препятствуют мобильности. Хуже того, при установке между танком и панцирем остаются зазоры, достаточно широкие, чтобы опытный оператор дрона смог пролететь через них со своим FPV".

И добавление глушилок может не сильно помочь, отмечает издание, поскольку российские системы РЭБ не всегда работают качественно. Показательно, что наличие системы РЭБ у третьего танка-черепахи не помешало ему быть замеченным беспилотником.

Кроме того, танки-черепахи также выделяются на поле боя, где "слава может быть опасна для здоровья", - отмечает Forbes.

В частности, всего через день или около того после того, как первый Т-72 в металлическом корпусе появился на линии фронта в районе Красногоровки, украинская команда беспилотников выследила танк в ангаре в Петровском районе Донецка. Затем украинская артиллерия нанесла удар по ангару, уничтожив его и находившуюся в нем технику, в том числеи пресловутый танк с усиленной броней.

"Не удивляйтесь, если и другие танки-черепахи постигнет такая же огненная судьба или их расстреляют те самые беспилотники, которые они должны были уничтожать своими металлическими корпусами", - пишет Forbes.

Российские "танки-черепахи" на фронте

Как писал УНИАН, в начале апреля россияне применили под Красногоровкой (к северу от Авдеевки) танк Т-72 с приваренными к нему по принципу черепашьего панциря металлическими листами. Несмотря на то, что танк с таким "обвесом" фактически потерял возможность вести бой, он успешно выполнил возложенную на него задачу - безопасно довез штурмовую группу до украинских позиций и смог вернуться обратно.

Только после того, как украинским разведчикам удалось вычислить место базирования "танка-черепахи", его уничтожили вместе с ангаром.

На днях стало известно, что россияне создали второй "танк-черепаху", слегка усовершенствовав его конструкцию. Аналитики отмечают, что стоит ожидать появления большего количества таких танков у врага, поскольку пока они показывают свою эффективность в выполнении поставленных задач.

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