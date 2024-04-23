Издание рассказало, помогает ли оккупантам импровизированная "броня".

Недавно при штурме города Красногоровка на Донбассе российские оккупанты использовали так называемый "танк-черепаху" - советский Т-72, обшитый листами металла.

По данным BILD, россияне создали как минимум две такие машины. Первую уничтожили в ангаре, а вторая еще действует на фронте. Издание указало, что российский военкор-пропагандист Александр Сладков выложил подборку из этих и других российских танков с новой защитой от беспилотников. "Это не от бедности нашей", - признал пропагандист и добавил, что "нет сегодня надежной штатной защиты танков и вообще брони от дронов-камикадзе". К тому же Т-72, обвешанный листами металла Сладков называет "царь-мангалом".

Как видно по фото, другие танки обложили деревянными ящиками для снарядов, предположительно с песком, блоками динамической защиты, маскировочными сетями, решеками, цепями, бревнами и даже камнями.

Видео дня

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке называет это "фрик-шоу", но отмечает, что такие нововведения показывают относительный результат и позволяют оккупантам частично снизить потери живой силы и техники.

Российские танки-черепахи на фронте

На фронте все чаще фиксируют странные вражеские танки с "панцирями". Т-72 с защитной броней сверху получили название "танки-черепахи". Вероятно, их могут использовать для разминирования. Как писал Forbes, все замеченные "танки-черепахи" принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению сепаратистов, которое сейчас находится под российским командованием.

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