По словам эксперта, армия РФ истощается, а ВСУ усиливают свои возможности.

Сейчас не стоит волноваться из-за того, что российские оккупанты скоро окажутся возле Днепра. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

"До Днепра им еще очень далеко. Волноваться из-за того, что они вскоре окажутся возле Днепра, не стоит. К сожалению, они действительно продвигаются постоянно, но делают это не быстро. С февраля 2024 года они из Авдеевки продвинулись на запад вглубь нашей территории на 50 км. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Но с военной точки зрения, при таких потерях это - не существенное продвижение", - подчеркнул обозреватель.

Гетман отметил, что не следует ждать того, что захватчики начнут продвигаться быстрее, ведь их наступление наоборот замедляется.

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"Потому что они тоже истощаются, а мы в свою очередь усиливаем наши возможности. До административных границ Днепропетровской области осталось несколько километров, но ожидать, что они подойдут к Днепру, не стоит", - заверил эксперт.

Однако журналист "Украинского радио" напомнил о том, что кроме угрозы физического присутствия, есть и другая опасность. Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что по данным DeepState, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км от временно оккупированного села Соленое, что в Донецкой области. Таким образом российские захватчики могут обстреливать область управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Поэтому Гетьман ответил, могут ли ВСУ этому помочь и не произойдет ли такой ситуации, как в Харькове:

"В этой борьбе мы имеем преимущество. Но не по количеству тех артиллерийских систем, которые мы можем использовать, а по точности попаданий. А управляемые авиационные бомбы усовершенствовали, сделав универсальную модель планирования и коррекции. Они их смогут запускать с большой высоты, и они могут лететь почти до сотни километров. Поэтому перемещение на несколько километров существенно на возможность россиян применять управляемые авиационные бомбы не повлияет".

Угроза наступления РФ на Днепропетровскую область - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал угрозу наступления на Днепропетровщину. По его словам, нужно понять, что административные границы между Донецкой и Днепропетровской областью точно не остановят врага от продвижения вглубь Украины.

Также СМИ сообщали, что враг обходит Покровск и приближается к Днепропетровщине. Известно, что от российского выступления под поселками Котлино и Удачное всего 7 километров до административной границы Днепропетровской области.

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