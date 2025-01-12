Россияне заблокировали важную логистическую артерию Сил обороны, которая соединяла Днепропетровскую область с Покровском, говорится в материале.

Российские оккупационные войска решили обойти Покровск Донецкой области с юга на запад, не штурмуя город в лоб.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на двух собеседников среди военных, которые находятся на Покровском направлении. Сейчас вражеские войска движутся в сторону поселков Котлино и Удачное Покровского района.

Эти населенные пункты находятся на трассе Межевая-Покровск. Согласно карте проекта DeepState, силам РФ до этих населенных пунктов осталось менее двух километров. По данным УП, расстояние составляет менее километра.

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"Это означает, что россияне полностью заблокировали трассу Межевая-Покровск – важную логистическую артерию Сил обороны, которая соединяла Днепропетровскую область с Покровском", – говорится в материале.

Отмечается, что от российского выступа под поселками Котлино и Удачное всего 7 километров до административной границы Днепропетровской области.

"Это было очевидно. Россияне хотят обрезать логистику и взять город (Покровск – УП) без боя", – акцентировал командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

При этом другой источник УП считает, что сам Покровск Донецкой области не является целью оккупационных войск РФ. Ключевая задача врага, по словам собеседника, – дотянуться до Днепропетровщины и развить наступление на область.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 11 января 2025 года, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 157 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где в течение дня враг совершил 63 наступательных действия.

Ночью 11 января проект DeepState сообщил, что российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Донецкой области. Утром 12 января представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эту информацию, заявив, что "украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово".

Также в DeepState информируют, что россияне продолжают наступать в сторону населенных пунктов Дачное и Янтарное в Донецкой области. Движения вражеской пехоты фиксируют в районе очистных сооружений, к западу от города Курахово.

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