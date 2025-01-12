Линия фронта в Украине приблизилась к границам Днепропетровской области. Из-за этого российские оккупанты могут совершать обстрелы управляемыми авиабомбами и артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
"По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области)", - написал он.
По словам главы Днепропетровского облсовета, россияне уже могут наносить удары КАБами и артиллерией по приграничным общинам с территории Донецкой области.
Он отметил, что в зоне повышенной опасности оказались такие общины:
- Великомихайловская;
- Маломихайловская;
- Новопавловская;
- Межевская;
- Покровская;
- Петропавловская;
- Васильковская.
"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления", - подчеркнул Лукашук.
Также глава Днепропетровского областного совета призвал жителей общин, которые находятся в зоне повышенной опасности, серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Оккупанты приближаются к Днепропетровщине
Ранее аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российским войскам осталось всего 7 километров до Днепропетровской области. Он полагает, что уже скоро война может перекинуться на область.
Кроме того, военный эксперт Олег Жданов оценил риски прорыва оккупантов в Днепропетровскую область. По его словам, сейчас задача №1 для врага - захват Покровска.