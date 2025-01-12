Россияне могут бить по некоторым общинам управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Линия фронта в Украине приблизилась к границам Днепропетровской области. Из-за этого российские оккупанты могут совершать обстрелы управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

"По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области)", - написал он.

Видео дня

По словам главы Днепропетровского облсовета, россияне уже могут наносить удары КАБами и артиллерией по приграничным общинам с территории Донецкой области.

Он отметил, что в зоне повышенной опасности оказались такие общины:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

"Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления", - подчеркнул Лукашук.

Также глава Днепропетровского областного совета призвал жителей общин, которые находятся в зоне повышенной опасности, серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Оккупанты приближаются к Днепропетровщине

Ранее аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российским войскам осталось всего 7 километров до Днепропетровской области. Он полагает, что уже скоро война может перекинуться на область.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов оценил риски прорыва оккупантов в Днепропетровскую область. По его словам, сейчас задача №1 для врага - захват Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: