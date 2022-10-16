Результаты "ночной работы" украинских военных доразведываются.

На Херсонщине подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили два склада боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, сейчас продолжаются активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

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"Около 160 огневых задач отработали этой ночью наши артиллеристы и ракетчики по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. Уничтожено два склада боеприпасов в Бериславском районе, в Каховском – продолжается сезонное выращивание "хлопка", - отметил Назаров и добавил, что результаты "ночной работы" доразведываются.

Война в Украине: ситуация на фронте

На юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. Как отметили в Офисе президента Украины, Путин все еще надеется, что оккупанты будут держать Херсон, но они заняты мародерством. Диктатор хочет "сохранить лицо", но он не учел, что рашистам куда важнее грабить и совершать военные преступления. В оперативном командовании "Юг" отмечают, что на юге ВСУ удерживают инициативу в развитии событий.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. Так, украинские воины 15 октября нанесли мощные удары по врагу, уничтожили на юге 14 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже 100 тысяч погибших на войне россиян не заставят Кремль о чем-то задуматься.

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