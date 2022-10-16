Эксперт отметил, что коллаборанты в Херсоне уже поняли, что город им не удержать и поэтому Сальдо уже вывозит членов своего клана и активы.

Российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

"Фактически они понимают, что Херсон они не удержат. У них нет шансов. Живую силу туда доставить нельзя, туда "мобики" никак не попадут. Доставлять туда снаряды, новое вооружение тоже невозможно. Поэтому Сальдо хочет вывезти всех членов своего клана, активы – деньги, собственность. Они понимают, что, если реально сейчас начнется операция, максимум за две недели войска наши будут стоять уже возле Херсона", - объяснил ситуацию Соскин.

Видео дня

Он отметил, что оккупанты бросили подкрепление, десантников, но у них нет зимнего обмундирования, никаких условий для жизнедеятельности, нет медикаментов.

"Огромное количество раненных, которых негде лечить, их возят всех в Херсон, но он же не резиновый. У них практически не остается городов с инфраструктурой кроме Берислава и Херсона. Если сейчас украинцы заберут Снегуровку и двинутся дальше, у них нет материально-технической базы для того, чтобы содержать военные подразделения, сидящие в этом мешке. Еды нет, горюче-смазочных материалов нет, подвоза боеприпасов нет, тяжелого вооружения скоро не будет. Что делать с этими ранеными, которые там сотнями каждый день", - сказал эксперт.

Он отметил, что оккупанты оказались в страшной ловушке и вырваться из нее они не могут.

"А поскольку произошла эскалация военных действий, поскольку бомбили наши города, поднялся градус украинской злости, то пощады им уже тоже там не будет. Поэтому у них два варианта: или паковаться в мешки "груза 200", или сдаваться. Никакого "зеленого коридора" там не будет", - отметил Соскин.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

В конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

2 октября, по информации британской разведки, ВСУ начали новую фазу наступательных операций в области.

6 октября председатель объединенного координационного пресс центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили в октябре более 400 квадратных километров Херсонщины.

Уже 7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: