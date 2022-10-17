По его словам, более рациональной является тактика вынуждения противника бежать.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон. Однако экс-замначальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает более рациональной тактикой заставить врага бежать.

Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Прогноз оптимистичный. Безусловно, нам хотелось бы как можно быстрее освободить Херсон. Оккупанты уже готовятся к бегству. Но мы постепенно продолжаем снижать потенциал этой группировки. Однако форсировать Херсон лишь потому, что очень хочется, мы не будем. Мы очень ценим своих солдат", - заявил Романенко, комментируя прогнозы американских аналитиков.

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По его словам, украинская разведка ведет работу по выявлению узких мест в обороне, а ВСУ планомерно разрушают их систему управления, бьют по командным пунктам и разрушают их логистическое обеспечение.

"Так они доходят до состояния, когда сами начинают убираться. Нам это выгодно, потому что их артиллерийский потенциал является достаточно большим. Но если снарядов нет, стрелять нечем, если мосты разбиты, если переправ нет, то противник просто вынужден отступать. Освободить Херсон за неделю? Дай бог. Но я за реалистичный рациональный подход, за сохранение наших солдат", - пояснил Романенко.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

В интервью УНИАН директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин отметил, что российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда. Он отметил, что россияне бросили подкрепление и десантников, но у них нет зимнего обмундирования и медикаментов.

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