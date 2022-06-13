Наступление армии Беларуси на Украину вполне возможный сценарий, к которому нужно быть готовым.

В последнее время все больше появляется информации об угрозе нападения вооруженных сил Беларуси. В частности, так называемая "внезапная проверка" белорусской армии началась еще в начале мая, несколько раз продлевалась и пока не собирается завершаться.

Во время нее отрабатывали достаточно однозначные вещи: боевые действия на незнакомой местности, марши в отдалении от баз обеспечения, форсирование водных преград и бои в городе. А сейчас Генеральный штаб Украины сообщил, что Минск отрабатывает на учениях создание ударных группировок. Сама же армия готовится к переходу с мирного на военное время.

И Украина 24 февраля уже хорошо увидела, чем могут завершиться такие маневры. Тем более что самопровозглашенный президент Лукашенко уже показывал на карте "откуда готовилось нападение на Беларусь", а сама территория страны продолжает использоваться для ракетных и воздушных атак армией РФ. В этой ситуации достаточно сложно считать угрозу со стороны Минска близкой к нулю, о чем уже сообщил президент Украины.

"Наше дело - быть готовыми к худшему, если они решат снова уходить. Но пока эксперты считают, что риски повторного вторжения из Беларуси минимальны", - на днях заявил Владимир Зеленский.

Состав армии Беларуси

Поэтому важно оценить боевые возможности армии Беларуси, для чего можно воспользоваться базой данных военных потенциалов стран Military Balance от авторитетного британского Международного института стратегических исследований.

Согласно ей, на 2021 год, общее количество вооруженных сил Беларуси оценивается в 43 тысячи человек, из которых абсолютное большинство относится к сухопутным и десантным подразделениям - 31,6 тысячи человек.

Непосредственно боевые подразделения сухопутных войск состоят из четырех механизированных бригад, две из которых "полнокровные" 5-батальонного состава. К ним следует добавить две десантные бригады, которые рассматриваются Минском как наиболее боеготовые подразделения. Также существует разведывательная бригада специального назначения, предназначенная для действий в тылу противника.

Для их непосредственной артиллерийской поддержки работают мощные артиллерийские соединения в составе двух артиллерийских бригад и одного двухполкового соединения ствольной артиллерии, а также собственные артиллерийские группы в каждой механизированной и десантной бригаде.

Также в армии Беларуси действуют три соединения с реактивными и ракетными системами. Это полк на РСЗО "Ураган", бригада, вооруженная РСЗО "Смерч" и "Полонез", а также еще одна бригада с тактическими ракетными комплексами "Точка-У".

Авиация воздушных сил Беларуси организована в три авиабазы: истребительная, штурмовая и смешанная – транспортные самолеты и вертолеты Ми-8, Ми-24.

Количество вооружения в Беларуси

Вооруженные силы Беларуси обладают достаточно большим количеством техники, из которой абсолютное большинство советские образцы, проходившую только ограниченную модернизацию, или вообще только текущие ремонты.

В частности, среди 557 единиц танков Т-72Б всего несколько десятков российских Т-72Б3, также определенное количество советских машин было модернизировано до версии Т-72Б "Витязь" путем установления ночного прицела "Сосна-У" и цифровизации связи.

Но необходимо понимать, что дефицита вооружения в белорусской армии нет. В списке ниже указано количество вооружения и военной техники армии Беларуси без учета инженерных, логистических и других машин обеспечения, а также средств противовоздушной обороны.

Бронетехника вооруженных сил Беларуси:

Т-72 разных модернизаций: 557

БМП-2: 932

БРМ-1: 132

МТ-ЛБ: 58

БТР-70: 32

БТР-80: 82

Артиллерия вооруженных сил Беларуси:

120-мм самоходный миномет 2Б23 "Нона": 18

122-мм САУ 2С1 "Гвоздика": 125

122-мм гаубица Д-30: 24

152-мм САУ 2С3 "Акация": 125

152-мм САУ 2С5 "Гиацинт": 71+36

152-мм САУ 2С19 "Мста": 12

152-мм гаубица "Мста-Б": 72+36

РСЗО "Град": 128

РСЗО "Ураган: 36

РСЗО "Смерч": 36

РСЗО "Полонез": 4

ОТРК "Точка-У": 36

Авиация вооруженных сил Беларуси: