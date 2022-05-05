Битва длилась примерно пять часов.

Во время наступления российских оккупантов на севере Украины под селом Колычовка произошел тяжелый бой. Противостояние с врагами длилось около пяти часов, но украинские защитники победили.

Подробностями этой битвы поделился командир Григорий с позывным "Афганец". Видео с его рассказом опубликовал Генштаб на своем официальном YouTube-канале.

"Был самый тяжелый бой. Это было где-то седьмого числа [марта]. Где-то после обеда. Пришла команда, что есть прорыв российских оккупантов, которых мы ждали совсем на других позициях. Ну, настолько нагло они пошли через центр", — сообщил боец.

Враги принялись наступать прямиком по киевской трассе на Чернигов. "Афганец" принял решение быстрого реагирования. У подразделения в регионе были расчеты на изготовке, которые могли выдвинуться в любой квадрат и отработать по противникам. Командир взял с собой два из них, чтобы принять сражение.

"Бой длился около пяти часов. Наверное, где-то так, хотя на деле казалось, что 15-20. Было уже очень темно, когда он завершился. Мы сожгли практически всю колонну, которая двигалась в этом направлении. Я считаю, что [мы] не дали войти ни в Чернигов, ни в Колычовку, где находились мирные жители", — продолжил "Афганец".

Командир поблагодарил свой личный состав за участие в сражении. Бой был крайне тяжелым: подразделение обстреливали из артиллерии, "Градов" и минометов.

"Я хочу про себя и про свое подразделение сказать, что противник нас просто недооценил. Они думали, что они могут все: так нагло пойти, открыто по Киевской трассе на Чернигов. Они думали, что пройдут так называемым транзитом. Но у них этого не получилось", — подытожил "Афганец".

Напомним, в начале апреля ВСУ освободили Черниговщину от оккупантов. Сейчас проходит разминирование территорий региона, которые были временно захвачены. Угроза ракетных ударов по области сохраняется.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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