Подразделения ПВО на Донбассе сбили два вражеских самолета.

Наступательные действия российских оккупантов на Северодонецком и Попаснянском направлениях на Луганщине остаются неудачными.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.

Подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

"Впрочем, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют", - добавил глава ОВА.

Напомним, на Луганщине с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов. Так, в результате обстрела российскими военными поселка Михайловка вблизи Рубежного на Луганщине погиб священник.

Вас также могут заинтересовать новости: