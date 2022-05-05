Наступательные действия российских оккупантов на Северодонецком и Попаснянском направлениях на Луганщине остаются неудачными.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - отметил он.
Подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
"Впрочем, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют", - добавил глава ОВА.
Напомним, на Луганщине с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов. Так, в результате обстрела российскими военными поселка Михайловка вблизи Рубежного на Луганщине погиб священник.