В частях сил специальных операций Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.

Подразделения белорусских военных усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник, из ствольной и реактивной артиллерии, обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов железный мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщова, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамовки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Немаленькое и Большой Комишувахи.

Война в Украине и Беларусь:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Уже на следующий день появилась информация о том, что Беларусь может выступить на стороне России и ввести свои войска на территорию Украины.

С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

28 июня Беларусь объявила военные сборы у границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможны провокации со стороны РБ.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.

По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.

1 июля Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной.

По состоянию на 2 июля в Беларуси продолжалось вручение повесток.

2 августа 2022 года разведка предупредила, что Беларусь будет забрасывать в Украину диверсантов.

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