Соответствующим законопроектом также предлагается криминализировать умышленное нарушение режима светомаскировки во время военного положения, что привело к гибели людей или других тяжких последствий.

В Верховной Раде Украины снова предлагают установить наказание за нарушение комендантского часа - штрафами и общественными работами.

Текст соответствующего проекта закона опубликован на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно нарушения отдельных требований или невыполнения мер правового режима военного положения" (№8096).

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Им предлагается в Кодексе Украины об административных правонарушениях установить, что нарушение комендантского часа, то есть пребывания в определенный период суток, во время действия военного положения, на улицах и в других общественных местах или движение транспортных средств, без специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Нарушение специального режима светомаскировки во время действия военного положения влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов и на должностных лиц - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн) или исправительные работы на срок до шести месяцев.

Если такие действия были совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, - это влечет за собой наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов и на должностных лиц - от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) или исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года.

Законопроектом предлагается установить, что дела о нарушении требований или невыполнении мер правового режима военного положения рассматривает полиция.

Кроме того, законопроектом в Уголовном кодексе предлагается установить, что умышленное нарушение специального режима светомаскировки во время действия военного положения, что привело к гибели людей или других тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискации имущества.

Комендантский час в Украине: законопроекты ВР

Как сообщал УНИАН, ранее в ВР уже было зарегистрировано несколько законопроектов о наказании за нарушения комендантского часа.

В частности, законопроектом о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553) предлагается установить, что нарушение комендантского часа влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн).

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