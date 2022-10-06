Нацменьшинства и коренные народы России должны иметь право на самоопределение, мирные собрания.

Верховная Рада обратилась к международному сообществу о поддержке права на самоопределение народов Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую постановление (№8105) поддержали 322 народных депутата.

В обращении указано на неотъемлемое право народов РФ на самоопределение в соответствии с уставом ООН.

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ВР призвала международное сообщество принять все необходимые меры для прекращения преследования кремлевским режимом лидеров и членов национально-освободительных движений народов РФ, прекращения практики депортации и внутреннего перемещения граждан России с целью искажения этнического состава регионов РФ. Речь идет о необходимости гарантирования гражданам РФ права на свободное выражение взглядов и мнений, участие в мирных собраниях.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook прокомментировал это обращение.

"Ведь РФ сейчас оказывает геноцид не только украинского народа. Проводя свою захватническую войну, российские власти осуществляют и геноцид народов РФ, Используя объявленную мобилизацию. Реализуя свою имперскую политику, российские власти десятилетиями нарушают права коренных народов и нацменьшинств. Тоталитаризм и авторитаризм российской власти - это угроза для свободного, демократического развития народов России", - написал он.

Стефанчук подчеркивает, что теперь весь мир должен выучить новые слова на" где": деимпериализация России, деколонизация народов РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№7551) о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Его авторы предлагают принять соответствующее постановление и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

30 сентября Совет национальных общин Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец приняли совместное заявление, в котором призвали коренные народы России выступить против мобилизации и российской войны против Украины.

Мобилизация в России -что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.П изнее был опубликован соответствующий указ и там речь не идет только о запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. В частности, в Финляндия, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что количество мужчин призывного возраста, уехавших из России в последние дни, вдвое превышает количество мобилизованных.

Кроме того, в отдельных регионах начались протесты против мобилизации. Так, массовые акции протеста начались в Дагестане, где организаторы заявили о намерениях протестовать до ночи и ночью. Они сопровождаются ожесточенными столкновениями протестующих с правоохранителями.

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