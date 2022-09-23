С 1 октября в Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в Telegram-канале.
"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длиться с 22:00 до 06:00", - написал мэр.
Он призвал работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить графики работы своих коллективов.
Как сообщал УНИАН, с 5 июля комендантский час в Николаеве длился с 23:00 до 06:00.
Война на Николаевщине
Как известно, российские захватчики с первых дней полномасштабного вторжения РФ обстреливают Николаев и населенные пункты области.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле внес его на третье место среди городов, подвергшихся наибольшему количеству ракетных атак.
В середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода. В конце августа из-за аварии также была прекращена подача воды. Сейчас жители города могут использовать только техническую воду.
В начале сентября Виталий Ким заявлял, что проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время.
В августе в городе вводили длительный комендантский час для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов.
Ранее коллаборанты заявили, что "присоединили" оккупированную часть Николаевщины к Херсонской области и проведут там "референдум" по присоединению к РФ.