С 1 октября на территории города области комендантский час будет длиться с 22:00 до 06:00, а не с 23:00 до 05:00.

С 1 октября в Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длиться с 22:00 до 06:00", - написал мэр.

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Он призвал работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить графики работы своих коллективов.

Как сообщал УНИАН, с 5 июля комендантский час в Николаеве длился с 23:00 до 06:00.

Война на Николаевщине

Как известно, российские захватчики с первых дней полномасштабного вторжения РФ обстреливают Николаев и населенные пункты области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле внес его на третье место среди городов, подвергшихся наибольшему количеству ракетных атак.

В середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода. В конце августа из-за аварии также была прекращена подача воды. Сейчас жители города могут использовать только техническую воду.

В начале сентября Виталий Ким заявлял, что проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время.

В августе в городе вводили длительный комендантский час для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов.

Ранее коллаборанты заявили, что "присоединили" оккупированную часть Николаевщины к Херсонской области и проведут там "референдум" по присоединению к РФ.

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