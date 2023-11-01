При этом некоторые страны-члены усиливают давление по вопросу реформирования Евросоюза до присоединения новых государств.

Европейская комиссия 8 ноября выпустит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз, с рекомендацией о начале переговоров с Украиной и Молдовой.

Как говорится в материале издания Politico, некоторые государства, в том числе Германия, Франция, Испания и Португалия усиливают давление по вопросу реформирования Евросоюза. Как отметило издание, они опасаются, что ЕС будет пополнен новыми членами, но без дальнейших шагов к реформе и без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования. И на фоне этого в ЕС готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой уже в этом месяце.

Издание отметило, что в отчете Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы при условии "технических" оговорок. В рамках этих оговорок двум государствам будет рекомендовано добиться большего прогресса в создании прочной и независимой судебной системы и защиты прав меньшинств, а также реализации антикоррупционных мер.

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"Это будут не мелкие, а большие предостережения. Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями", - предупредил французский чиновник.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и список требований, которые нужно выполнить до начала переговоров о вступлении.

В конце лета стало известно, что Киев выполнил 2 из 7 требований. При этом украинские власти настаивают, что переговоры о вступлении должны начаться до конца этого года.

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