Цель - обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в городе.

В пятницу, 2 июня, состоится заседание Совета обороны Киева, посвященное вопросу работы столичных укрытий. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. При участии руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности. Главная тема собрания - обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в городе Киеве", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Трагедия возле закрытого укрытия

Как сообщал УНИАН, жители столицы жалуются на проблемы с доступом к укрытиям во время воздушной тревоги. Такая проблема наблюдается во многих районах столицы.

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Сегодня ночью, россияне ударили по Киеву 10 ракетами. И хотя они были сбиты нашей ПВО, в результате падения обломков в Деснянском районе погибли 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения.

Муж одной из погибших женщин рассказал, что его семья после объявления тревоги пришла в укрытие, но оно оказалось закрытым, пока он искал охранника, его жена погибла.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств ситуации.

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