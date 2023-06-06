На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

В 02:50 ночи российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС, за что страна-агрессор должна ответить.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны, отметив при этом, что в зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов. Сейчас задействованы все службы и военные, чтобы спасти людей.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Зеленский сообщил, что на заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. "К жесткой ответственности", - подчеркнул он.

Ситуация на Каховской ГЭС

6 июня Россия осуществила подрыв дамбы Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский уже собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Президент подчеркнул, что безопасность Украине принесет только победа и полная деоккупация всех территорий. Зеленский подчеркнул, что все службы работают. Он призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил президент.

Вас также могут заинтересовать новости: