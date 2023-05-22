Буданов предупредил российских оккупантов, что дальше на фронте будет еще хуже.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военным на фоне приближающегося контрнаступления ВСУ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале проекта "Хочу жить", через который оккупанты могут сдаться в плен украинским защитникам.

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в "мясных" штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь", - подчеркнул Буданов.

Видео дня

Он напомнил, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", с помощью которого уже сотни российских военных смогли покинуть линию фронта и теперь находятся в безопасности.

"Живут в нормальных условиях, под присмотром Международного комитета Красного креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются как попавшие в плен в бою, поэтому в России им продолжают начислять и боевые и зарплату. У них также есть выбор: пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще", - заявил начальник ГУР.

По его словам, те, кто проходят по проекту "Хочу жить" имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран ЕС. Буданов призвал россиян обращаться в службу, чтоб спастись от "надвигающейся мясорубки".

Проект "Хочу жить" - что сообщалось

Несмотря на запреты на сайте по сдаче в украинский плен зафиксировали 32 миллиона посещений из России.

Осенью сообщалось, что в России сайт проекта заблокировали. Позже Генеральный штаб ВСУ обнародовал пошаговую видеоинструкцию для сдачи в плен, в том числе с помощью дрона.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить": Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только из украинских номеров)

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