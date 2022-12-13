Сначала оккупанты должны связаться с проектом "Хочу жить" в Telegram.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал пошаговую видеоинструкцию для российских солдат, которые хотят сдаться в плен.

Видео записано на русском языке, чтобы оккупанты точно поняли последовательность действий при сдаче в плен. Дрон проведет россиянина к позициям ВСУ, а уже там будет "оформление в плен".

Генштаб ВСУ предлагает следующую последовательность действий:

Видео дня

Сначала оккупанты должны связаться с проектом "Хочу жить" в Telegram, который предоставит дальнейшие инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки;

Получив верификацию, захватчики должны отправиться на место в точно указанное время (точность и своевременность прибытия – критически важны, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера);

Увидев в зоне видимости дрон, захватчики должны установить с ним визуальный контакт. Затем поднять руки в стороны и вверх, сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды;

После того, как коптер покажет вектор движения, пленные должны идти за дроном (он будет лететь со скоростью движения человека до точки встречи с представителями ВСУ).

В Генштабе отметили: если у беспилотника будет низкий заряд батареи, то он может прекратить сопровождение россиян и быстро вернуться на базу. В таком случае пленным надо оставаться на месте и ждать следующий дрон.

Российские пленные

Ранее Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных. Оккупанты привлечены к различным работам, в частности они изготавливают пакеты.

Также российским военнопленным разрешили смотреть украинское телевидение.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что российские пленные содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права.