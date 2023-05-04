За месяц это количество выросло на 10%.

Несмотря на запреты на сайте по сдаче в украинский плен зафиксировали 32 миллиона посещений из России.

Об этом сообщил на брифинге спикер государственного проекта сдачи в плен российских и беларуских военных "Хочу жить" Виталий Матвиенко. "За апрель количество обращений у нас выросло по сравнению с мартом 2023 года на 10% и составляет 3200 обращений", – сообщил он.

При этом он добавил, что всего за время существования проекта они получили более 16 тысяч обращений, а сайт посетило более 36 миллионов посетителей, из них 32 млн с территории РФ.

Видео дня

Руководитель проектов координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Скоцик отметил, что это большая цифра, поскольку "Роскомнадзор" ведет целенаправленную борьбу с сайтом "Хочу жить".

"На сегодня количество доменов, которые заблокированы" Роскомнадзором" превышает 150. Раз в два в три дня делаем новый домен, чтобы россияне могли ознакомиться с этим проектом", - подчеркнул он.

Проект "Хочу жить": как сдаться в плен

Как известно, в Украине существует госпроект "Хочу жить", благодаря которому российские военнослужащие могут сдаться в плен ВСУ. На сайте доступна инструкция для желающих сдаться, а также советы по избежанию мобилизации.

Осенью стало известно, что в России заблокировали сайт проекта "Хочу жить".

Зимой Генеральный штаб ВСУ обнародовал пошаговую видеоинструкцию для сдачи в плен, в том числе с помощью дрона.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить": Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только из украинских номеров)

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