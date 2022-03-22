Украинские защитники сбили один из самолетов российских оккупантов / Иллюстративное фото / фото REUTERS
В 16:45 в районе бассейна Нептун украинские защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал Мариуполь.
Об этом информирует городской совет города.
"Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!",- говорится в сообщении.
Напомним, российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь. Оккупанты продолжают разрушать город.
Также УНИАН сообщал, что через мировые санкции арестованы почти 80 российских самолетов. Лайнеры были арестованы, в том числе в странах, которые РФ считает дружественными - Турции, Азербайджане, Армении.