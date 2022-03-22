Город подвергся еще большим разрушениям.

Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. Уже в который раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе:

Российские оккупанты практически стерли город с лица земли. В Мариуполе нет света, воды, газа. Вражеская авиация разрушила практически все жилые дома. Массово гибнут жители города. Люди находятся в подвалах без еды и воды. Доставить в город гуманитарную помощь, а также эвакуировать мирное население не получается, так как оккупанты не дают зеленый говор. В городе гуманитарная катастрофа.

Война против Украины: