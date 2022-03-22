Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. Уже в который раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе:
Российские оккупанты практически стерли город с лица земли. В Мариуполе нет света, воды, газа. Вражеская авиация разрушила практически все жилые дома. Массово гибнут жители города. Люди находятся в подвалах без еды и воды. Доставить в город гуманитарную помощь, а также эвакуировать мирное население не получается, так как оккупанты не дают зеленый говор. В городе гуманитарная катастрофа.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.