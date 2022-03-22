Лайнеры были арестованы, в том числе, в странах, которые РФ считает дружественными - Турции, Азербайджане, Армении.

78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы в разных странах в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за ее военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

"У нас всего самолетов в стране было 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - цитирует ЦТС слова главы Министерства транспорта РФ Виталия Савельева.

По словам Савельева, РФ все еще пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры.

"Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупе у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - добавил он.

Отмечается, что РФ не отдает самолеты, "потому что отдать - означает оставить себя без авиации".

Война против Украины: