78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы в разных странах в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за ее военного вторжения в Украину.
Об этом сообщил Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).
"У нас всего самолетов в стране было 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - цитирует ЦТС слова главы Министерства транспорта РФ Виталия Савельева.
По словам Савельева, РФ все еще пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры.
"Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупе у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - добавил он.
Отмечается, что РФ не отдает самолеты, "потому что отдать - означает оставить себя без авиации".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.